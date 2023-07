La punta solo ad agosto. Portiere? Ecco Montipò, ma il Verona spara alto!

Archiviate queste due partenze (Igor e Terzic), per la Fiorentina sarà tempo di concentrarsi sul prossimo obiettivo di mercato per rinforzare la rosa, che nei piani dell’area tecnica dovrebbe essere per adesso il portiere (la sensazione è che per la punta, infatti, se ne potrà parlare solo ad agosto, non prima cioè di aver portato a termine una cessione in attacco). Il profilo che resta maggiormente nell’orbita viola è quello di Lorenzo Montipò, che tuttavia oltre ad essere molto caro (l’Hellas non scende sotto i 7 milioni di euro) non è l’unico della lista di Italiano: oltre al classe ’96 del Verona restano in ballo pure i nomi di Emil Auderodella Sampdoria e, voce delle ultime ore, Koen Casteels, belga classe '92 del Wolfsburg che ha il contratto in scadenza tra un anno. Lo riporta il Corriere dello Sport.