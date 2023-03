La probabile formazione: tutti d’accordo, due esclusioni eccellenti per Italiano

I quotidiani in edicola oggi sono tutti concordi sugli undici giocatori viola che affronteranno il Sivasspor nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League: davanti a Terracciano, ecco Dodo', Quarta, Igor e Ranieri in luogo dello squalificato Biraghi (Terzic è out per infortunio); a centrocampo Amrabat e Mandragora, anche se La Repubblica infoltisce la mediana con Bonaventura che gli altri giornali schierano dietro la punta. Sulle fasce spazio a Gonzalez e Ikoné, in attacco Cabral con appunto il numero 5 ex Milan alle spalle. Fuori dagli 11 titolari due pezzi da 90 come Milenkovic e Barak, oltre a Jovic che si aggrega tardi alla rosa.