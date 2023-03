Jovic, slitta ancora l’arrivo in Turchia: niente rifinitura, panchina per lui

Italiano scioglie un dubbio per cause di forza maggiore

Luka Jovicnon partirà titolare domani contro il Sivasspor: se questa era una concreta possibilità dopo l'assenza al momento della partenza per la Turchia ieri, ora è una certezza. L'attaccante viola, infatti, non riuscirà ad arrivare in tempo per la rifinitura nello stadio del Sivasspor, ragion per cui davanti comincerà senza dubbio Cabral. L'arrivo del serbo, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è previsto addirittura nella giornata di domani, a causa di impegni inderogabili e personali, legati a una questione burocratica.