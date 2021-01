La probabile formazione: ritorno alle origini per Prandelli, ballottaggio in mediana

Per i quotidiani in edicola oggi sarà di nuovo 3-5-2. La Fiorentina dopo il passaggio a vuoto di Napoli tornerà alle sue certezze. L’approccio alla gara sarà più equilibrato, con uno schieramento tattico maggiormente prudente. Ballottaggio a centrocampo nel quale Pulgar e Bonaventura si contendono una maglia da titolare. Dovrebbe spuntarla il cileno, posizionato in cabina di regia, che in conferenza stampa ha incassato parole al miele da Prandelli. Confermati in difesa Igor e Pezzella, mentre Milenkovic e Quarta si contendono l’ultimo posto disponibile. Sugli esterni Caceres e Biraghi, in mezzo gli intoccabili Amrabat e Castrovilli a completare il reparto. Davanti nessuna sorpresa, in attesa dell’inserimento di Kokorin c’è il solito tandem Ribery-Vlahovic. Franck a caccia della prima rete in stagione.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic

