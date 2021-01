Bergomi: “Fiorentina, via le aspettative: bisogna guardare la realtà”

Ex giocatore e oggi opinionista, Beppe Bergomi ha parlato anche del momento difficile della Fiorentina a TMW:

Fiorentina e Torino in difficoltà? Sono sempre le aspettative… Due squadre storiche, blasonate, che arrivano da due campionati difficili: quando trovi due squadre come Benevento e Spezia, che arrivano dalla B proponendo un bel calcio, con allenatori bravi e l’ambiente a favore, giocando più leggeri, se non fai le cose per bene… Quest’anno qualcuna delle grandi rischia: il Genoa ha cambiato allenatore e Ballardini ha dato subito la sua impronta, lo stesso vale per D’Aversa a Parma. Ora a Nicola hanno tolto Meite, e dovranno inserire qualcun altro. La Fiorentina arriva da una brutta prestazione, e come dice Prandelli c’è bisogno di lottare per salvarsi, mettendo da parte le aspettative per guardare solo alla realtà.