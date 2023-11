La probabile formazione: il dubbio è uno solo, riguarda la fascia opposta a Nico

Dieci elementi su undici della Fiorentina che scenderà in campo in casa del Milan stasera sono certi, secondo i quotidiani oggi in edicola: si parte con Terracciano, poi Parisi e Biraghi sulle fasce vista l'indisponibilità di Kayode e Milenkovic e Quarta al centro data la squalifica di Ranieri. Confermati Arthur e Duncan in mediana, così come Gonzalez a destra e Bonaventura sulla trequarti, da ex della gara. Nzola sarà il centravanti. L'unico ballottaggio è a sinistra, testa a testa serrato tra Kouamé e Brekalo, sembra poterne uscire titolare l'ex Genoa.