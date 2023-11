La probabile formazione: esordio dal 1′ per Mina e Comuzzo? Riecco Christensen

Calcio d'inizio in Serbia alle ore 18:45 per Cukaricki-Fiorentina, quarta giornata della fase a gironi di Conference League

Azzeccare la formazione titolare della Fiorentina impegnata stasera contro il Cukaricki è esercizio difficilissimo, e lo dimostra il fatto che nessuno dei cinque principali quotidiani schiera una formazione identica ad alcuno degli altri quattro. Partiamo dalle certezze: Christensen dovrebbe riprendere il proprio posto tra i pali nelle gare di coppa dopo l'infortunio; davanti a lui Milenkovic a guidare la difesa nella sua Serbia, a centrocampo regia affidata a Maxime Lopez, sulla fascia sinistra l'altro balcanico Brekalo e davanti Nzola complice l'infortunio di Beltran. Per il resto, solo ballottaggi. Pierozzi/Comuzzo per il ruolo di terzino destro (Parisi riposa), Biraghi/Ranieri per il sinistro, Mina/Ranieri/Comuzzo per il ruolo di centrale al fianco di Milenkovic. E poi ancora, Mandragora/Duncan per il centrocampo, Barak/Bonaventura per la trequarti e Ikoné/Gonzalez sulla destra. Le due stelle viola dovrebbero riposare, ma la Gazzetta punta sul numero 10 e Repubblica anche sul numero 5.