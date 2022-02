La probabile formazione: un ballottaggio per reparto. In porta c’è Terracciano

Le ultime in vista della sfida di questa sera

Ben tre dubbi di formazione ci avvicinano all'importantissima sfida di Reggio Emilia di questa sera. Secondo i quotidiani, infatti, in porta toccherà nuovamente a Terracciano, nonostante l'ottima prestazione di Dragowski nell'ultima contro l'Atalanta. Davanti all'ex Empoli ci saranno Igor e Martinez Quarta, scelte obbligate vista anche l'assenza dell'ultimo minuto di Nastasic. Sulle fasce non si tocca Biraghi, mentre Venuti e Odriozola si giocano una maglia per la corsia di destra, con il fiorentino in netto vantaggio.