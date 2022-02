Il serbo non partirà coi compagni

Oltre al lungodegente Kokorin, anche Matija Nastasic non appare nella lista dei convocati per la trasferta di domani. Il serbo si è infatti fermato per un piccolo problema fisico. Nulla di grave per l'ex Shalke che ha accusato una lieve infiammazione del tendine d'Achille. Con un po' di riposo tornerà regolarmente a disposizione.