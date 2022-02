Bucchioni: “Sassuolo e Juve? Così si misura la crescita di una squadra”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sui temi più caldi in casa Viola: “Ho tanta voglia di Fiorentina, come tutti. Abbiamo alle spalle 4 anni di amarezze,...

"Ho tanta voglia di Fiorentina, come tutti. Abbiamo alle spalle 4 anni di amarezze, e tutto quello che sta venendo è quasi un risarcimento per quella che dovrebbe essere sempre la Fiorentina. Stiamo vedendo: un ottimo calcio, tra i migliori in Italia, una squadra in una posizione di classifica ottimale e tanto entusiasmo tra la gente. Come non pensare alla Juventus domani? Sassuolo e Juve sono due incontri ravvicinati di importanza enorme, in campionato la Fiorentina è in corsa per la Champions, i risultati dicono questo. In queste situazioni, con due partite così, si misura la crescita della squadra. Le basi sono ottime, ma adesso serve crescere. Gestire al meglio queste due partite dimostrerebbe una grande crescita. In primis dell'allenatore. Portiere? Mi aspetto Dragowski. Prima dell'infortunio iniziale era lui il titolare della squadra."