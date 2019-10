La probabile formazione dell’Udinese: out Becao, chance per Lasagna

Trasferta non certo semplice per l’Udinese di Tudor, che viene dal successo di misura contro il Bologna ma vuole provare ad andare verso la sosta con qualche punto in classifica ulteriore. La gara del Franchi – tutto esaurito – potrebbe però essere l’opportunità per chiudere una serie negativa che leggiamo da Il Gazzettino: dodici KO su altrettante gare di fila lontano dalla Dacia Arena. Alla faccia del fattore casa. La buona notizia per Tudor è il rientro di De Paul, per il quale ha speso parole al miele durante la presentazione della gara, ma il tecnico croato perderà Becao, che non ieri si è allenato soltanto per pochi minuti e che sarà sostituito da De Maio. A sinistra ballottaggio fra Opoku e Sema. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta, con il tecnico che non si è sbottonato e ha dato una chance a Okaka, Nestorovski, Pussetto e Lasagna. Proprio quest’ultimo però dovrebbe essere il favorito per una maglia dal primo minuto. Questo il probabile undici bianconero:

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Opoku; De Paul, Lasagna.