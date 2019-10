A pranzo con la Fiorentina: al Franchi è pronta un’onda viola

Anche a pranzo, anche di domenica, la Fiorentina non passa mai in secondo piano. Sembra essere più o meno questo il leitmotiv della stagione viola, la prima di Rocco Commisso alla guida del club, quella che può segnare la rinascita. A sottolinearlo è il Corriere Dello Sport, che evidenzia il fatto che grazie agli ultimi risultati favorevoli sia cresciuto/tornato l’entusiasmo nei tifosi, anche se in realtà non era quasi mai stato sopito, nemmeno con zero punti in classifica. Anche contro l’Udinese il Franchi sarà pieno, come accade quasi sempre in questa stagione e come solo a San Siro sanno fare. Nessuno ha promesso niente, sia chiaro, è un anno di transizione: ma qualcosa sta rapidamente cambiando ed è evidente. Non si passa solo dal fresco premiato Ribery, ma anche dalla certezza Chiesa e dalla rivelazione Castrovilli. E allora perché non osare? Firenze vuole la terza vittoria di fila, senza fare voli pindarici ma con la voglia di sognare. L’Udinese è avvisata.