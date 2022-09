La probabile formazione del Riga per la sfida contro la Fiorentina

L'Rfs Riga, squadra del campionato lettone, è pronto a sfidare questa sera alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico della squadra ospite, Viktors Morosz, come detto ieri in conferenza stampa, è consapevole della superiorità dei viola, ma allo stesso tempo è orgoglioso di potersi giocare una gara del genere. Morosz ovviamente tenterà di giocare un brutto scherzo a Italiano e i suoi e per farlo, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si affiderà con ogni probabilità a questo undici: