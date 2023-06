La perla di Saponara, ovvero l’ultimo regalo del generoso Ricky

Il bellissimo gol di Riccardo Saponara a Reggio Emilia potrebbe essere stato l'ultimo in maglia viola del fantasista, in scadenza di contratto a fine giugno

In casa Fiorentina si saprà soltanto nelle prossime ore se lo splendido gol di Saponara che ha propiziato il 3-1 di Reggio Emilia sarà stato il preludio alla conquista dell'ottavo posto. Ma - si legge sul Corriere Fiorentino - c'è già una certezza: in assenza di rinnovo di contratto è stata l'ultima del fantasista in maglia viola. Qualcosa di simile a un ultimo regalo, arrivato da un giocatore che con la sua professionalità e qualità ha saputo entrare nel cuore della città e della tifoseria.

Fiducia

E d'altronde, Italiano è stato proprio l'uomo da cui anche la sua carriera è ripartita: quasi raccolto dallo Spezia allenato dal tecnico di Ribera, Saponara ha poi ritrovato a Firenze il suo mentore, vivendo una nuova sbocciatura con tanto di rinnovo annuale, culminato ieri nella gioia (si spera) più importante. E intanto all'Eden Arena la Fiorentina conoscerà il suo destino, con la speranza di poter giocare in Europa anche il prossimo anno, anche perché la presenza o meno nelle coppe europee diventa la grande discriminante per il progetto tecnico e il programma di rafforzamento estivo. Testa a Praga, dunque, ma un occhio oggi anche in tv per la gara del Torino.