La gara contro l’Udinese si avvicina: Callejon e Pulgar verso l’utilizzo a tempo pieno

Sul Corriere dello Sport-Stadio, oltre che a quello su Iachini ed i possibili successori (LEGGI), troviamo il punto sulla squadra in vista della gara interna di domenica prossima contro l’Udinese. Pulgar e Callejon hanno fatto le prove generali a Cesena e già nella seduta odierna si valuterà il loro inserimento completo per capire se il quarto d’ora giocato al Manuzzi potrà trasformarsi in maglia da titolare contro i friulani. Il cileno non è un regista puro ma il suo impiego sgraverebbe Amrabat dai compiti tipici del playmaker. La squadra ha grande bisogno anche degli asist, della corsa, della qualità e dell’invettiva di Callejon. Potrebbero essere loro due le grandi novità verso l’Udinese.