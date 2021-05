La panchina, la svolta e il ritorno nell’ombra. Non c’è pace per Eysseric

La strana parabola del francese

Fuori rosa a inizio anno, rinato con Prandelli e poi, all’improvviso, di nuovo accantonato in panchina col rientro di Iachini: non c’è pace per Valentin Eysseric. Mai convocato nelle prime giornate ma poi, con l’arrivo dell’ex ct azzurro, trasformatosi in un punto di forza, in grado di segnare due reti e di sostenere il peso di essere l’alter ego di Ribery. Tutto già finito però: col secondo avvento di Iachini, Eysseric non è più stato titolare, laddove con Prandelli aveva figurato negli undici di partenza in 5 delle sue ultime 6 apparizioni. Lo scrive La Nazione.