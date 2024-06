La Nazione: “Ritiro al via, partite e allenamenti aperti al pubblico”

Tante novità per i tifosi della Fiorentina in vista del primo ritiro con il Viola Park agibile. Alcuni allenamenti e partite saranno aperte al pubblico

Comincia a delinearsi la nuova stagione della Fiorentina, la prima dell’era Palladino. Le date ufficiose di inizio ritiro danno il via ad un'altra stagione piena di impegni per la squadra viola. I calciatori, secondo la ricostruzione di La Nazione, si riuniranno al Viola Park il 7 luglio. Qualche giocatore arriverà prima al nuovo centro sportivo viola per fare le visite mediche di rito. Il ritiro finirà il 21, un paio di settimane dove Palladino e il suo staff potranno lavorare con una fetta della squadra ridotta. Il programma sarà differenziato in base al ritorno a Firenze: Barak, Milenkovic, Quarta e Gonzalez si aggregheranno al gruppo più in là. Più incerta l'estate di Beltran che potrebbe aggregarsi alla squadra soltanto a campionato iniziato. La novità di quest’anno saranno le amichevoli e alcune sedute pomeridiane aperte ai tifosi, mentre il lavoro del mattino dovrebbe rimanere top secret. Al termine del ritiro sono al vaglio alcune amichevoli internazionali di difficoltà crescente.