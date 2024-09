La Nazione: “Mercato, i viola potrebbero riprovarci per un ex obiettivo”

Su La Nazione di oggi, le parole di Daniele Pradè dopo la conferenza stampa di fine mercato di ieri (LEGGI QUI LE PAROLE DI PRADÈ). Come scrive il quotidiano, il ds viola ha raccontato quel che è stato sul mercato, i colpi sfuggiti e quelli messi a segno, parlando a cuore aperto e rispondendo a tutte le domande consapevole di aver fatto il massimo anche nel rispetto dei parametri economici del club. La palla adesso ce l’ha in mano mister Palladino. Assemblare la squadra in fretta non sarà facile, ma dovrà riuscirci a stretto giro di posta. Parlando di mercato, invece, il giornale torna su un nome citato anche da Pradè ieri e che potrebbe tornare in auge: quello di Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria con il quale potrebbero riprendere i contatti nei prossimi mesi.