La Nazione ipotizza il 4-2-3-1 della nuova Fiorentina: ci sono 5 acquisti

Un'ipotesi su quella che potrebbe essere la Fiorentina della prossima stagione

Nel quotidiano fiorentino, in edicola questa mattina, troviamo un ipotesi di quella che potrebbe essere la Fiorentina della prossima stagione. Dopo aver fatto un punto sul mercato, in particolare su Guedes, il giornale butta giù un possibile undici che chiama "la formazione del mercato".

In porta troviamo Dragowski, sempre più vicino alla conferma. La linea a quattro davanti al portiere polacco conterebbe due acquisti sulle corsie: Augello a sinistra e Weigandt del Boca Juniors a destra. Con Quarta e Igor, invece, come coppia centrale. La mediana a due composta da Amrabat e Sergio Oliveira. Mentre, nei tre dietro l'inamovibile Dusan Vlahovic troviamo Guedes e Nico Gonzalez sugli esterni (rispettivamente a sinistra e destra per giocare col piede invertito) e Castrovilli nel ruolo di trequartista "alla Zielinski". (LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COM)