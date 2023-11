La Nazione: “Arthur è la vera guida della Fiorentina. Ed Italiano…”

La Nazione riporta oggi una riflessione su Arthur Melo, centrocampista viola arrivato in cerca di riscatto quest'anno alla corte di Italiano. Come scrive il quotidiano, infatti, il regista è arrivato a Firenze da desiderato, e proprio quest’ultimo aspetto ha fatto sì che un giocatore del suo talento abbia scelto la Fiorentina e Italiano per tornare a essere un universale del calcio. Italiano, poi, lo ha fortemente voluto e lui, dopo un periodo comunque di adattamento (non al gioco, ma a giocare così tanto) sta diventando sempre di più la guida di questa squadra. Merito anche di Vincenzo Italiano, il quale è stato decisivo cambiando tipologia di giocatore dopo aver capito che Amrabat non sarebbe più rimasto (probabilmente ben prima della fine della stagione, considerati gli scricchiolii di gennaio). Una scelta diversa, dunque, per palleggio e modo di interpretare le partite, sapendo e capendo dove piazzarsi per essere più letale per gli avversari e utile ai compagni, come ad esempio contro il Bologna, quando il baricentro del gioco lo ha volutamente abbassato per allargare gli spazi, andando a piazzarsi tra le linee degli avversari.