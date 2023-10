La moViola: ritorno opaco per Di Bello. Gara semplice, ma troppe proteste

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6: Partita non brillante per Di Bello, che pure non ha avuto un impegno improbabile. Mai preciso tecnicamente (dice palla, ma Arthur colpisce nettamente il piede sinistro di Petagna, era punizione dal limite) e soprattutto mai accettato dai giocatori, proteste continue. Nico Gonzalez va giù in area, tamponato da Wieteska, Di Bello fa segno di no e ha ragione: è il giocatore viola a predisporsi per il contatto, andando giù dopo il tocco che è minimo. Ok la rete dell’1-0 segnata da Nico Gonzalez: è Dossena che va addosso a Radunovic, in qualche maniera ostacolandone l’uscita. Buona anche la rete del 3-0: sul lancio volante di Martinez Quarta, è Wieteska che tiene in gioco Nzola, il contatto fra i due poi non è falloso. Lunga la review sull’1-0. Lunghissima...