La moviola: Pairetto stecca, ma Gazzetta e CorSport hanno visioni differenti

La conduzione del fischietto di Torino non convince. Per la Gazzetta rosso a Dragowski esagerato, per il CorSport eccessivo quello a Zaniolo

Redazione VN

Fa discutere l'arbitraggio del sig. Luca Pairetto in Roma-Fiorentina. Molti dubbi in particolare sull'espulsione di Dragowski. Queste le analisi dei due principali quotidiani sportivi a tiratura nazionale:

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Serata non facile per Pairetto. Al 17’ espulso Dragowski che stende fuori area Abraham: più di qualche dubbio, l’inglese si allarga molto saltando il portiere. Il Var conferma il rosso, perché qualche piccolo elemento per considerare l’azione una chiara occasione da gol c’è (la correzione esiste solo per un evidente errore), ma un giallo pareva la sanzione più congrua. Il Var corregge invece i due assistenti sui primi due gol della Roma: Mkhitaryan e Abraham non sono in offside. Espulso anche Zaniolo al 52’, per doppia ammonizione, sempre per falli su Gonzalez: ineccepibile il primo, un po’ più severo (ma ci sta) il secondo. Protesta viola anche sul 3-1, per una presunta scorrettezza di Mancini su Vlahovic in area giallorossa, prima del contropiede della Roma, ma troppo poco per un rigore.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Due rossi che fanno discutere, Pairetto stecca. Un passo indietro rispetto allo scorso anno per Pairetto, atteso forse più di altri alla prova-pubblico (sarà una variabile importante per tutti gli arbitri). Un segnale è nei numeri, prim’ancora che nelle valutazioni tecniche: 2 rossi, 5 gialli e “solo” 27 falli fischiati (un cartellino ogni 3,85 falli). E poi: se per l’espulsione di Dragowski, ragionando a fondo, si può trovare una spiegazione, quella di Zaniolo sa tanto di compensazione (non è neanche una Spa, difesa schierata). Abraham (in gioco sull’assist di Ibañez) toccato (sul destro) da Dragowski, fuori ma vicino all’area di rigore. La direzione, vero, è verso l’esterno, ma il pallone, nel rimbalzo, resta nei pressi e i tre difensori viola sono tutti dietro. Zaniolo a centrocampo viene in contatto con Nico Gonzalez, la difesa è schierata, non c’è fallo tattico, non è Spa (fermare un’azione promettente). Che giallo (secondo, poi...) è? Rossi annulla la rete di Mkhitaryan, ma lo tiene in gioco Milenkovic sull’assist di Abraham. Ancora: Tegoni annulla il gol di Veretout, ma Igor sana la posizione di Abraham sul tocco di Mkhitaryan (in linea perfetta). In gioco Shomurodov sul 3-1. VAR: Mazzoleni 6,5. Sabato non bene, top ieri sera.