La moViola: Mariani bene, ma l’intervento di Scamacca è davvero brutto

IL CORRIERE DELLO SPORT 5,5: Tiene la partita Mariani, non ci sono grossi episodi nelle due aree, imposta la gara con una soglia falli/cartellini alta, poi deve fare retromarcia (vedi la mass fra Holm e Kouame). Rischia Scamacca, intervento brutto su Milenkovic: arancione, quasi rosso (lo struscia e non lo prende pieno, per questo forse si salva).Kouamé cade in area dell’Atalanta, quello con Holm è un contrasto di gioco, in più il giocatore viola scivola sul terreno e perde l’appoggio con la gamba sinistra, l’avversario gli poggia appena una mano sul fianco. Ok il gol di Mandragora: in APP contrasto fra Beltran e De Roon per la contesa del pallone, assolutamente regolare. Gestione disciplinare con qualche ombra: permissivo all’inizio, costretto ad alzare il ritmo nella ripresa. Miranchuk prende il giallo per l’intervento su Parisi, corretto. Giusti quelli per Mandragora (su Holm), De Roon (proteste) e Kouame (gomito alto, ma il viola salta altissimo e colpisce Hien ricadendo).