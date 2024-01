La moViola: Marchetti non sbaglia nulla, ma Kayode rischia tanto

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Rischia moltissimo Kayode al 5’ del primo tempo supplementare per una trattenuta prolungata su Ferguson in area della Fiorentina: gli va bene perché Marchetti tende a fischiare pochissimo. Protesta Ikoné al 26’ del primo tempo, dopo essere stato servito da Barack entra in area e cade in seguito a un contrasto con Lucumí: il colombiano ne esce vincente grazie al fisico e con l’aiuto di una sbracciata nei limiti del regolamento.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Soglia del fallo alta (in qualche caso, forse, anche troppo) però coerente per tutta la partita, le due squadre hanno dimostrato di gradire. Alla fine, su 120 minuti, i falli fischiati sono stati 29, con tre soli ammoniti. Dimostrazione che Marchetti, pur con uno stile decisamente “sobrio”, ha fatto un ulteriore step. Due episodi (uno per parte) nelle due aree, giudicati bene (non era difficile) dall’arbitro di Ostia. Nel primo tempo, contrasto in area del Bologna fra Lucumi e Ikoné che Marchetti giudica di gioco: corretta decisione, non ci sono azioni fallose. Nella ripresa trattenute reciproche (forse più evidente che sostanziosa quella del viola) fra Kayode e Ferguson, anche in questo caso valutata la reciprocità e contemporaneità degli interventi, giusto far proseguire. Congrua la gestione disciplinare. Corretti i gialli per Ferguson (netto su Mandragora), Saelemaekers (proteste), mentre crediamo che l’ammonizione per Bonaventura vada spiegata in chiave preventiva, visto che c’erano state storie tese con Ferguson.