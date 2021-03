La Moviola dell’operato di Giacomelli in Benevento-Fiorentina, dai principali quotidiani:

Corriere dello Sport

Il momento più delicato per l’arbitro Giacomelli arriva al 18’ st. Il Benevento sotto di due gol protesta quando, sugli sviluppi di un corner , Caceres devia la conclusione ravvicinata di Glik. Palla prima sulla coscia o sul braccio? L’arbitro fa proseguire, poi il silent check di Maresca con Fiorito al Var: niente rigore. Nelle immagini – non chiarissime – il pallone colpirebbe prima la gamba di Caceres. Inzaghi viene ammonito. Regolare il gol di testa di Ionita: i viola protestano senza convinzione, per una spinta su Pezzella. Giusto far proseguire anche al 30’ pt quando lo stesso Pezzella va giù, nel corpo a corpo con Gaich che tenta un colpo di tacco per superare Dragowski.

Gazzetta dello Sport

Direzione discreta di Giacomelli (che si prende la sufficienza così come gli assistenti Tolfo e Rosso) secondo la Rosea. Sull’unico caso controverso, il tocco di braccio di Caceres in area di rigore, sembra aver ragione. Il pallone tocca prima la gamba del braccio: il Var conferma.