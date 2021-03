Foggia polemico: “Non cerco alibi, ma se c’è il VAR usiamolo”. Inzaghi…

Pasquale Foggia ha parlato a Sky Sport della sconfitta rimediata dal suo Benevento ad opera della Fiorentina:

Adesso è giusto che allenatore e squadra si isolino per analizzare la partita. E’ giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizierà un ritiro reso necessario da un momento che dura da un po’. Sarà una settimana intensa. Ci sono delle difficoltà date dalla categoria, ma anche mentali da parte nostra. Rispetto al girone di andata è cambiato poco la soluzione si trova tutti assieme, siamo sulla stessa barca e se saremo in grado di farlo ne usciremo fuori. Non è da me cercare alibi, ma se c’è il VAR va usato. Poi si può sbagliare, ma abbiamo uno strumento a disposizione ed è giusto utilizzarlo. La mano di Caceres non era attaccata al corpo. Gaich? Se va giù, è rigore netto… Ma non è un alibi, non ci attacchiamo a questo episodio. Se analizzo i punti, dico che non sono pochi per quel che ci eravamo prefissati, ma ci sono modi e modi di non fare punti. Non ci abbiamo provato, se non dopo aver preso tre gol. Ripeto, su Inzaghi nessuna decisione forte.