La moViola: Bastien da 3, mai visto! Si permette di smentire la tecnologia

La Gazzetta dello Sport (3) e il Corriere dello Sport (6) analizzano la gara di BenoitBastien. L'arbitro Bastien insieme ai suoi assistenti crea uno dei più grandi pasticci della storia recente dell'arbitraggio. Il Corriere da un 6 politico, ma sottolinea che questo clamoroso caso potrebbe avere pesanti strascichi. Il gol di Cabral, segnalato come buono dalla GLT, e poi annullato dall'arbitro con consulto Var è un caso mai visto. Difficile giudicare la scelta del francese, perchè non tutte le immagini sono chiare. Tranne quella della segnalazione tecnologica, che evidenziava come la palla fosse dentro. Inoltre successivamente l'arbitro peggiora la situazione, facendo nascere un occasione per il Braga mentre il gioco era fermo e stava ammonendo. Una serata storica dal punto di vista arbitrale al Franchi.