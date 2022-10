La moViola: serata tranquilla per Maresca. Zaccagni è in gioco sul 2-0

Ok Zaccagni sullo 0-2: sul passaggio di Milinkovic Savic, c’è Dodo che lo tiene in gioco. Ok anche lo 0-4: Biraghi e Milenkovic tengono in gioco Milinkovic Savic (che poi darà il pallone a Immobile) sul lancio di Luis Alberto. Si lamenta Nico Gonzalez per un contatto con Hysaj proprio davanti all’assistente: c’è un braccio sul petto, non una vera e propria trattenuta, Maresca non l’ha considerato (probabilmente non a torto) un fallo, comunque il VAR non sarebbe potuto intervenire perché tutto è avvenuto fuori area. Maresca l’ha chiusa con 26 falli e 5 gialli, non tutti appropriati: forse - e citiamo un esempio - quello per Dodo in contrasto su Zaccagni in ripartenza, poteva anche non farlo.