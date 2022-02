La missione della Fiorentina: ricompattare Firenze

Vlahovic è il passato, adesso bisogna pensare al futuro. La prossima missione della Fiorentina è una sola: ricompattare Firenze

La calma dopo la tempesta, o quasi. Questo mercato di gennaio infuocato ha lasciato molti strascichi in casa viola e le parole di Rocco Commisso ne sono un esempio eclatante. Firenze è divisa, con Vlahovic come colpevole di questa spaccatura. Ecco quindi che la Fiorentina dovrà riunire una città per puntare in alto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il clima in casa viola è tutt'altro che sereno. L'addio di Vlahovic ha scosso gli equilibri dello spogliatoio e Italiano dovrà rimettere mano a quelle certezze che lo hanno accompagnato fino a questo momento. La Fiorentina deve ripartire. Lo ha detto Pradè che, nonostante la delusione, ha sottolineato come sia unito il gruppo viola. Lo ha ribadito anche Biraghi, il capitano, a telefono con Commisso per rassicurarlo dopo lo sfogo di qualche giorno fa. Adesso la parola passa al campo. Sabato arriva la Lazio e la Fiorentina avrà il compito di far dimenticare tutte queste vicende, con la consapevolezza che il gruppo trionferà sempre, nonostante tutto.