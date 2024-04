La maledizione dei legni: Fiorentina ai livelli di Liverpool e Bayern

Con la sfida contro il Viktoria Plzen, la Fiorentina sale ufficialmente sul podio delle squadre più sfortunate d’Europa. I tre pali colpiti giovedì sera "lanciano" i viola al terzo posto della classifica per legni colpiti. Nella speciale classifica, stilata dal Corriere dello Sport, in prima posizione c’è il Liverpool (34), al secondo il Bayern Monaco (27), al terzo la Fiorentina (25) a pari merito con il Bayer Leverkusen. Tutte squadre, come i viola, dalla grande produzione offensiva, ma ben diversi sono i risultati nei rispettivi campionati. Il Leverkusen ha da poco vinto la Bundesliga, seguito in seconda posizione, proprio dal Bayern Monaco; il Liverpool è ancora in corsa per la Premier League, mentre la Fiorentina è solo decima in Serie A. Dieci legni nel 2023 e quindici nel 2024, Il 76% dei quali (18), solo in campionato. Alla fine, oltre ad inspiegabili cali di tensione, il declino in patria della Fiorentina sta proprio in questo. Mentre squadre come il Liverpool accompagnano ai tanti pali, partite da 4/5 reti, la Fiorentina , d'altra parte, non riesce, neanche con la forza di volontà ad invertire il trend negativo. Certo, parliamo di squadre di tutt'altro livello, ma se la Fiorentina recrimina così tanto il quarto posto di gennaio, non può solo appellarsi a quella che in tanti definiscono come male sorte.