La lettera di Ferrara: “Pensavamo di aver già dato. Dobbiamo aiutare la squadra”

"Sole, pioggia. Luce, buio. Sorrisi, lacrime. Felicità, dolore. Pensavamo di avere già dato, invece siamo rimasti fermi immobili davanti a un altro addio inatteso. Le stagioni dei nostri sentimenti corrono veloci insieme a noi, che proviamo emozioni forti, a tratti violente. Quelle che purtroppo conosciamo già. Lo smarrimento. E' l'istante dello shock: scuoti la testa, sussurri <<<Non è possibile» e ti chiedi «Ma perché sempre a noi?». Noi che in un altro marzo maledetto avevamo pianto. Mandi messaggi, cerchi notizie, ti aggrappi a speranze impossibili. Ti guardi dentro e scopri un'altra ferita sulla tua pelle. Quando sei smarrito non vedi più la strada, hai le batterie scariche e il domani somiglia a un buco nero. Sai che tutto ricomincerà ma non sai né quando né come. Il presente ha cancellato ogni discorso e ogni certezza. Eppure sai che dovrai ricominciare a correre. L'abbraccio. E all'improvviso l'io si trasforma in noi. I tuoi problemi sono gli stessi dei tuoi amici, dei tuoi compagni di stadio o di trasferte. Ora arriva quel momento in cui è il sentimento in purezza quello che può salvarti dal buio. Il tuo dolore lo devi comprimere per far posto al dolore degli altri. Ora quel noi deve essere forza ed energia per asciugare le lacrime di chi ha perso un padre, un marito, un amico vero. E poi la squadra e di tutti quelli che lavoravano insieme nella normalità quotidiana e che adesso sono davanti a un muro difficile da scavalcare. Noi dobbiamo aiutarli a saltare oltre. Con un coro, un abbraccio, un pensiero, una sciarpa, un fiore. Il noi non è una somma di io. Il noi è qualcosa di più. Il brivido.Guarda quei giocatori in cerchio in mezzo al campo. Siamo di nuovo tornati sulla terra degli uomini, quella dove ogni frase fatta