La Juventus cerca un centrocampista. CorSera: “Amrabat tra le opzioni”

Il mercato impazza intorno al futuro di Sofyan Amrabat.Il Manchester United sembrava essere in pole per il centrocampista, ma adesso altre squadre si uniscono alla corsa per l'ex Verona. Come riporta il Corriere della Sera, inserisce Amrabat anche nella lista dei centrocampisti seguiti dalla Juventus. Giuntoli punta Habib Diarra dello Strasburgo. Dopodiché, monitorati anche Khephren Thuram del Nizza e poi anche il centrocampista della Fiorentina. Al momento però, sembra essere una soluzione defilata.