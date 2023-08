Klopp vuole Amrabat: “Adesso il giocatore apre al Liverpool”

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere davvero articolato e non poco. Il marocchino vuole lasciare Firenze e il Manchester United sembrava la prima destinazione. Ma l'offerta non è mai arrivata

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere davvero articolato e non poco. Il marocchino vuole lasciare Firenze e il Manchester United sembrava la prima destinazione. Ma l'offerta non è mai arrivata e adesso, come sottolinea il Corriere dello Sport, si stanno aprendo altri scenari importanti. Infatti, dopo la beffa del Chelsea al Liverpool con Caicedo, Klopp ha deciso di puntare tutto sull'ex Verona. Commisso chiede ancora 30 milioni e non si smuove. E il giocatore? Dopo ore di indecisione, legate alla posizione del suo entourage, il Liverpool sembra aver scalato le sue preferenze. Adesso Amrabat è pronto a dire sì,con il Manchester United che rimane alla finestra.