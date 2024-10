La Gazzetta: “Stasera è la partita della verità. Firenze ha entusiasmo”

La Fiorentina vuole continuare a far sognare Firenze. Ma per superare il Genoa serivrà l'ennesima grande prova

La Gazzetta Dello Sportsottolinea l'importanza della sfida contro il Genoa. Anche se i pensieri d'alta quota si scontrano con la pesante assenza di Moise Kean. La Fiorentina dovrà scoprire le sue vere ambizioni senza il proprio centravanti. Firenze ha riscoperto un nuovo entusiasmo, e la partita di stasera servirà a capire se queste ambizioni sono legittime o no. I numeri sono ottimi, con una sola sconfitta in stagione, e ha mandato in gol 11 marcatori diversi. La svolta è stata chiaramente la vittoria contro la Lazio, da lì è cambiato tutto. Sarà anche la sfida di De Gea, che in estate poteva finire al Genoa, salvo poi scegliere Firenze, per fortuna del tifo viola