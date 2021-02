La Gazzetta dello Sport fa il pagellone di un mercato privo di grandi colpi. Il Milan la fa da padrone con tanti acquisti a puntellare una rosa che adesso sembra attrezzata, l’Inter, immobile, non viene nemmeno giudicata. Quanto alla Fiorentina, il voto è 6,5, con questa motivazione: “Ha sborsato 4,5 milioni per il russo Kokorin e ha detto no alle offerte per Kouamé e Callejon”. Clicca per consultare il riepilogo completo

E voi, che voto date al mercato viola?