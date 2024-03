La Gazzetta dello Sport: “Italiano vuole chiudere in bellezza il suo ciclo”

La Gazzetta dello Sport riflette oggi sul futuro di Vincenzo Italiano dopo i sorteggi di Conference League che hanno visto la Fiorentina accostata al Viktoria Plzen. Ecco un passaggio dell'analisi: "Il Viktoria, come la Fiorentina, non ha mai perso in Conference League ed i gigliati dovranno comunque essere molto attenti a non sottovalutare questa squadra. Ma siamo certi che Italiano non lo farà, perché ci tiene troppo a questa manifestazione e a chiudere in bellezza il suo ciclo con la Fiorentina, visto che ormai quasi tutti, dagli addetti ai lavori all’opinione pubblica, sono convinti che il tecnico se ne andrà a fine stagione. Ma intanto sta sul pezzo, con la sua Fiorentina ancora in corsa su tre fronti essendo in semifinale di Coppa Italia e a ridosso delle posizioni che valgono l’Europea in campionato".