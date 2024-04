La fortuna non sorride a Parisi: che “feeling” con i rigori a sfavore

Parisi e i rigori, non un bel rapporto. L'ex terzino dell'Empoli ha causato tre rigori su 8 subiti dalla Fiorentina. Errori individuali, ma non solo

Forse non il giocatore più fortunato, Fabiano Parisi. Da quando è arrivato a Firenze è stato protagonista in negativo di vari episodi che hanno portato, molto spesso, a calci di rigore. Parisi è stato coinvolto in 3 degli 8 rigori procurati in campionato.Oltre a quello di ieri, c’erano stati il tocco di mano contro il Bologna e il fallo su Theo Hernandez nella sconfitta per 1-0 col Milan, anche se in quel caso la difesa della Fiorentina si era colpevolmente aperta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.