Come complicarsi la vita? Chiedere alla Fiorentina: harakiri viola

Se ci fosse un corso di laurea per imparare a complicarsi la vita, la Fiorentina potrebbe salire in cattedra. Anche contro il Genoa gli scalini per prendere «l’ultimo treno» per l’Europa si sono trasformati in una montagna da scalare per via degli errori individuali. Passaggio nel vuoto di Quarta, salvataggio di Terracciano e poi Parisi a stendere Ekuban mandando dal dischetto Gudmundsson per l’1-0 ospite. È dura vincere quando queste leggerezze ti costringono a una gara di rimonta con almeno due gol da fare. E alla Fiorentina non succede di rado. Sono 9 in tutto i rigori concessi in stagione: quello al Rapid Vienna nel playoff di Conference e 8 in serie A di cui solo uno parato da Terracciano contro il Verona. In quell’occasione il portiere viola aveva prima scalciato Folorunsho, poi ipnotizzato Djuric. Terracciano aveva procurato un rigore anche contro il Napoli, facendosi anticipare da Osimhen, mentre contro l’Inter ci aveva pensato Christensen. Lo riporta il Corriere Fiorentino.