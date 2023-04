La Fiorentina vuol piantare un’altra bandierina della sua campagna europea

"Lunga è la strada per Praga. Iniziato ad agosto, passato attraverso Olanda, Turchia, Lettonia, Scozia e Anatolia, il viaggio della Fiorentina verso la finale di Conference League (parallelo al campionato e alla cavalcata in Coppa Italia) fa tappa in Polonia. È qua, in uno stadio bellissimo e stracolmo fino all’ultimo seggiolino, che la Fiorentina cercherà di piantare un’altra bandierina della sua campagna europea.