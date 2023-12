La Fiorentina tra rimpianti e occasioni sprecate. Le sei gare rimaste indigeste

In casa Fiorentina c'è ancora rammarico per il pari di domenica sera contro la Roma all'Olimpico. A livello di numeri non c’è stata partita, ma il punteggio finale - scrive La Nazione - è rimasto di parità. E in questa stagione di occasioni per il balzo Champions ce ne sono state tante. Tutte fallite. In primis a Frosinone (1-1 finale dopo essere stati in vantaggio). Poi in casa contro l’Empoli (0-2 dopo una sosta euforica post vittoria di Napoli). E poi ancora la sconfitta beffarda in casa della Lazio (0-1 in pieno recupero) oltre al ko interno con la Juventus. Infine la gara col Milan, persa quando si poteva risalire al quarto posto. Come del resto a Roma. In questi esami la squadra è stata rimandata. Resta però tutto aperto, in una volata che si preannuncia lunga e avvincente. E la Fiorentina c’è. Ma qualche esame decisivo prima o poi andrà superato a pieni voti.