La Fiorentina targata Italiano: idee, tattiche e gol per una squadra super

"Grande ritiro, adesso qualche giorno di riposo e poi ripartiamo". Queste le parole al termine del ritiro di Moena di Vincenzo Italiano. L'allenatore viola ha svolto una preparazione ad alta intensità per fare il pieno di benzina in vista delle tante sfide da svolgere durante questa stagione. Le due stagione in Trentino sono state molto positive per il tecnico viola, che ha potuto studiarsi alcuni giovani e conoscere i nuovi arrivati. Gollini, Mandragora e Jovic ha appena concluso un corso accelerato di quel che il tecnico viola chiede per tutto l'arco della stagione, per poi interpretare al meglio il sistema di gioco proposto dalla squadra.