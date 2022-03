La Fiorentina si preparara in vista dell’Empoli: 8 a 0 alla Pistoiese

Questa Fiorentina non si ferma mai e nella giornata di ieri, i ragazzi di italiano hanno battuto per 8 a 0 la Pistoiese

Manca una settimana alla sfida contro l'Empoli e Italiano non vuole perdere nemmeno un momento, sfruttando ogni minuto a suoa disposizione per allenare la squadra e limare numerosi dettagli. Infatti, nella giornata di ieri la Fiorentina ha sfidato la Pistoiese, eliminata dal torneo di Viareggio. Come riportato da Repubblica, il match si concluso con il risultato di 8 a 0. In rete sono andati Cabral, Maleh, Kokorin e Saponara. Doppietta invece per Callejon e Sottil.