Cabral scalda i motori: uno sprint finale per giocarsi il futuro

Dopo due mesi di sacrifici e lavoro, sembra essere arrivata l'ora di Arthur Cabral. Adesso il brasiliano dovrà iniziare a correre per il bene suo e della Fiorentina

Era il 27 Gennaio, esattamente due mesi fa, quando Arthur Cabral atterrò all'aereoporto di Peretola per dare il via alla sua avventura in viola. Da quel momento tante voci hanno caratterizzato le giornate dell'attaccante brasiliano, arrivato dal Basilea con tante speranze, ma che si è dovuto subito scontrare con la realtà del campionato italiano. Adesso sembra essere arrivato il suo momento, serve uno sprint finale per prendersi la Fiorentina .

Repubblica, analizza questi primi mesi in viola di Cabral, caratterizzati da tanto lavoro e sacrificio. Il processo di adattamento non è mai nulla di semplice e scontato, soprattutto per chi arriva da campionati molto diversi. Il brasiliano si è subito dimostrato indietro dal punto di vista della condizione fisica e anche l'inserimento negli schemi di Italiano ha richiesto un po' di tempo. Piano piano però, le sue capacità sembrerebbero uscire fuori e adesso è arrivato il momento di metterle alla prova. Le precarie condizioni di Piatek preparano uno scenario ideale per Cabral, che dovrà sfruttare questo finale di stagione per conquistare la maglia da titolare anche in vista dell'anno prossimo. Insomma, serve uno sprint finale per decidere il futuro suo e della Fiorentina.