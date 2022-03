Piatek stringe i denti e non molla: spingere senza rischiare

Allarme rientrato per Piatek, ma la Fiorentina monitora la situazione. L'infortunio sembra essere meno grave del previsto, vedremo se Italiano vorrà rischiare

Come sottolinea Repubblica, la federazione polacca non ha mandato nessun messaggio alla Fiorentina, motivo per cui bisogna credere che le condizioni di Piatek siano meno preoccupanti del previsto. Certo, il "Pistolero" dovrà essere valutato dai medici viola, perché ormai sappiamo quanto Italiano dia importanza ai dettagli per preparare ogni match della sua Fiorentina e le condizioni dell'attaccante ex Milan non possono essere trascurate. Anche perché, questa volta in panchina, un sostituto c'è e scalpita. Piatek resiste, ma rischiare è qualcosa che questa Fiorentina non si può permettere e Italiano lo sa.