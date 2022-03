Dal CS: contro l’Empoli spazio a Cabral. Il punto su Piatek e Bonaventura

Il punto sulla seduta odierna della Fiorentina

Dal centro sportivo Davide Astori arriva il consueto punto del Pentasport di Radio Bruno sull'allenamento mattutino della squadra viola. Secondo quanto riportato dall'emittente, stamani la squadra viola ha disputato un'amichevole contro la Pistoiese under 19 in vista per prepararsi alla gara contro l’Empoli. Per quanto riguarda gli infortunati, c'è ottimismo per il recupero di Piatek. L'ipotesi di uno stop abbastanza lungo pronosticato in Polonia sembrano scongiurate. Nonostante questo però, l'intervento con i punti di sutura costringerà verosimilmente il Pistolero a non partire dal primo minuto nella gara di domenica prossima. Per questo, con tutta probabilità, il derby potrebbe essere l’occasione di rivedere Cabral titolare dopo il brutto esordio contro la Lazio.