La Fiorentina si affida all’arma Franchi per la corsa all’Europa

L'entusiasmo è alle stelle e il pensiero è solo uno, Atene il 29 maggio. Un mercoledì sera che può valere tanto, forse tutto. Un trofeo che a Firenze manca ormai da oltre vent'anni, questo è ormai il pensiero di tutti i fiorentini. Ma il campionato non è finito, 4 partite al termine (includendo il recupero con l'Atalanta), e la Fiorentina non può perdere adesso la concentrazione, perché l'ottavo posto (momentaneamente occupato dal Napoli a +1 dai viola) può voler dire Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare due sfide nel giro di cinque giorni: lunedì sera contro il Monza di Palladino mentre venerdì sfiderà il Napoli di Calzona. Non è mai facile affrontare due partite nel giro di pochi giorni, specialmente se possono decidere una stagione. Però la Fiorentina può contare su un'arma in più: l'Artemio Franchi che, in stagione ha già dimostrato di essere un fattore determinante. 4 partite e una finale europea: il futuro viola è tutto nelle mani della Fiorentina.