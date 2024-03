La Fiorentina si affida a Italiano: adesso conta l’aspetto psicologico

Il Viola Park torna a respirare. Italiano è stato il primo a prendere la parola prima che l’allenamento iniziasse. «D’ora in avanti bisognerà scendere in campo pensando di dover giocare per il presidente. Di dover correre, per il presidente. Di dover vincere per il presidente». Questo, il senso del discorso di un allenatore che si trova davanti ad un’altra, complicatissima la prova. La più difficile di una carriera che non smette di porlo davanti a nuove sfide. I dilettanti, la Lega Pro, la serie B, il primo campionato in A. E poi la salvezza da raggiungere, il salto in una piazza che vive e respira calcio 24 ore su 24 e che, soprattutto, gli chiedeva di tornare in alto. E ancora l’Europa, la necessità di confermarsi, il percorso nelle coppe. Ogni anno, un gradino. Questo però, è uno sforzo che va oltre. Chi lo conosce assicura che per superarlo butterà sul lavoro quotidiano ancora più energia. Del resto un allenatore non è (solo) un insegnante di calcio. È la guida di un gruppo. E se in questi due anni e mezzo le sue idee e la sua ambizione sono state l’appiglio al quale la squadra si è sempre aggrappata nei momenti difficili stavolta sarà fondamentale soprattutto il fattore psicologico. Lo riporta il Corriere Fiorentino.