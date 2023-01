La Fiorentina ritrova gol e gioco. Italiano sfata il tabù Sarri

Italiano attendeva da tempo una reazione come quella avuta ieri dalla squadra. I viola escono dall'Olimpico rinfrancati sia sotto il profilo del risultato ma soprattutto per ciò che riguarda il gioco offerto dalla sua squadra. Il tecnico viola, però, mastica ugualmente amaro. Con un pizzico in più di cinismo, la Fiorentina stavolta sarebbe potuta arrivare alla prima vittoria stagionale su una big.