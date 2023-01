Un finale di mercato di prospettive e muri: i no per Terzic e Milenkovic

Come si legge sul Corriere Fiorentino, la società del presidente Commisso, oltre al tentativo per Sabiri che potrebbe arrivare in estate e sostituire Saponara, tiene caldo il nome di Cittadini dell'Atalanta (in prestito al Modena), anche lui perfezionabile dopo la fine del campionato. Altro discorso da fare per le uscite, che è probabile non arrivino in questi due ultimi giorni di mercato. Per Terzic d’altronde il Bologna non ha mai allentato la presa ma il muro dei viola all’eventuale trasferimento non sembra destinato a cedere, almeno in questa finestra di mercato, esattamente come nel caso di Milenkovic considerato dall’Inter potenziale sostituto del partente Skriniar.