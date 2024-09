La Fiorentina riparte dall’ABC: mediana rifondata, la pausa per lavorare

Tre centrocampisti nuovi, un reparto completamente rifondato. La Fiorentina, almeno in mezzo al campo, riparte dall'ABC: Adli, Bove e Cataldi. Già tutti chiamati in causa da Palladino in campo, ieri pure in conferenza stampa l'ex Milan. Quello mediano è stato il più rifondato sul mercato, con cinque addii, tre giocatori rientrati e ripartiti, una conferma e quattro nuovi arrivi Adli ha già mostrato brillantezza in campo contro il Monza - scrive oggi il Corriere Fiorentino - e con lui ci sono il superstite Mandragora, Richardson e appunto gli altri tre.